Laut Medienberichten nimmt Simone Mecky-Ballack an der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ teil. Darüber berichteten „Bild“ und „Bunte“ am Freitag. Die aus Kaiserslautern stammende Ex-Frau von Fußballspieler Michael Ballack würde somit schon am 7. August in die Promi-WG von SAT.1 einziehen.

Der Sender und Ballack bestätigten die Teilnahme noch nicht offiziell. SAT.1 nahm auf der „Promi Big Brother“-Website trotzdem Stellung zu den Spekulationen, indem sie Ballack als potenzielle Kandidatin vorstellten. Die Verkündung der Kandidaten möchte der Sender laut dortigen Angaben „dem großen Bruder“ RTL überlassen.

In dem Reality-TV Format sind die Bewohner knapp drei Wochen von der Außenwelt isoliert und werden dabei rund um die Uhr von TV-Kameras begleitet. Ballack hat bereits 2013 an dem RTL-Format „Let’s Dance“ teilgenommen und wurde dort Vierte. Mit dem ehemaligen FCK-Spieler Michael Ballack hat die 44-jährige drei Söhne. Beide waren vier Jahre verheiratet.