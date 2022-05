Der 52-Jährige war vergangenen Freitag nach knapp einem halben Jahr auf der ISS zur Erde zurückgekehrt. Mit seinen Kollegen aus Russland habe er sich gut verstanden, erzählt er.

Köln (dpa) - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat auf der Internationalen Raumstation ISS mit den russischen Kosmonauten probehalber die Zimmer getauscht.

„Ich hatte eine neue Kajüte im Columbus-Modul. Da sagten die russischen Kollegen, da würde ich auch mal gerne schlafen, machen wir mal einen Zimmertausch“, sagte Maurer am Mittwoch in Köln. „Und da haben wir da so ein bisschen einen WG-Tausch gemacht.“ Der 52-Jährige war am vergangenen Freitag nach knapp einem halben Jahr auf der ISS zur Erde zurückgekehrt.

Über den Beginn der russischen Invasion in die Ukraine habe er sich dank Nachrichten-Apps gut informiert gefühlt, sagte Maurer. Unmittelbar danach habe auf der ISS zunächst eine gewisse Unsicherheit geherrscht, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte. „Zum Glück waren es die russischen Kollegen, die das direkt angesprochen haben“, sagte Maurer. „Oben waren wir alle einer Meinung: dass wir alle entsetzt und betroffen waren über das, was auf der Erde vorgefallen ist, da gab es keinen Unterschied zwischen uns.“