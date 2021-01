Schauspieler Matthew Lewis findet es schwierig sich die „Harry Potter“-Filme anzuschauen, in denen er die Rolle des Neville Longbottom gespielt hat. „Wenn ich mir die Filme anschaue, denke ich: ,Das ist nicht Neville, das bist du!’“ Er finde es ziemlich schwierig, wenn zu viel von ihm in einer Figur durchkomme, sagte der 31 Jahre alte Brite. Deshalb hadere er mit Rollen, die ihm zu ähnlich seien. „Es ist einfacher, wenn ich jemanden spielen kann, der ganz anders ist.“ Lewis spielte in den Verfilmungen der Bücher von J. K. Rowling die Rolle des Zauber-Schülers Longbottom von 2001 bis 2011.