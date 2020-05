Die Maskenpflicht, die seit Montag in vielen Bundesländern in Deutschland gilt, treibt bisweilen kuriose Blüten. Ein Mann in Brandenburg hat diese offenbar besonders ernst genommen.

Im brandenburgischen Müllrose ist ein Mann im Taucheranzug zum Einkaufen in einen Supermarkt gegangen. Zuerst hatte darüber das Nachrichtenportal moz.de berichtet. Auf Videos, die auf Youtube geteilt wurden, ist zu sehen, wie der Mann ausgerüstet mit Sauerstoffflasche und Taucherbrille einen Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt.

In einem zweiten Video ist zu sehen, wie der Mann mit seinem Einkaufswagen und einer Kiste Bier an der Kasse steht und den Supermarkt anschließend wieder verlässt.