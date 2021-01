Am Montag feierte Sänger Mark Forster seinen 38. Geburtstag. Zum seinem Ehrentag bekam der gebürtige Kaiserslauterer und leidenschaftlicher Fußballfan eine ganz besondere Torte. Dass der Pfälzer bald vielleicht noch etwas anderes zu feiern hat, lassen Medienberichte über seine Lebensgefährtin Lena Meyer-Landrut vermuten.

2013 gelang Mark Forster mit dem Titel „Einer dieser Steine“ in Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper Sido der Durchbruch. Heute gehört er zu den großen Künstlern in Deutschland. Dass Forster seiner Pfälzer Heimat weiter verbunden bleibt, wird auch an seinem 38. Geburtstag am Montag deutlich: Mit dem Kommentar „Happy Happy birthday to me“ postete Forster auf seinem Instagram-Kanal das Bild einer Torte im Stile der Roten Teufel. Der 1. FC Kaiserslauterns ist der Herzensverein des Sängers, der in Winnweiler (Donnersbergkreis) aufwuchs.