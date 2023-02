Krimi schlägt Fußball: Am Mittwoch setzt sich «Marie Brand» im ZDF selbst mit einer Wiederholung gegen das DFB-Pokalspiel im Ersten klar durch.

Berlin (dpa) - Auch am ersten TV-Abend im Februar hat im deutschen Fernsehen ein Krimi das Quotenrennen zur Primetime für sich entschieden. Der ZDF-Film «Marie Brand und die falschen Freunde» mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann sowie Golo Euler erreichte am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 24,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Das DFB-Pokal-Spiel im Ersten (1. FSV Mainz - FC Bayern, 0:4) hatte im Schnitt 4,71 Millionen Zuschauer (18,4 Prozent ab 20.45 Uhr). RTL erreichte mit «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) und Chefjuror Dieter Bohlen - Folge 6 von 11 Casting-Episoden - ab 20.15 Uhr 2,26 Millionen (8,4 Prozent).

Sat.1 kam mit der Show «Das große Promibacken» auf 1,56 Millionen Zusehende (6,2 Prozent) und ProSieben mit der Comedy «TV total» auf 1,23 Millionen (4,4 Prozent). ZDFneo punktete mit der Wiederholung des Krimis «Wilsberg: Überwachen und belohnen» (1,14 Millionen/4,1 Prozent). Kabel eins hatte mit dem 20 Jahre alten Heldenepos «Last Samurai» 850.000 Zuschauer (3,5 Prozent). Die Dokusoap «Die Retourenjäger» bei RTLzwei schauten 530.000 (2,0 Prozent).