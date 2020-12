Im thüringischen Sömmerda hat sich ein Mann – wie es die Polizei formuliert hat – unrechtmäßig an dem Christbaumschmuck von Weihnachtstannen vor einem Supermarkt bedient. Die Hälfte seiner potenziellen Beute ging einer Mitteilung vom Sonntag zufolge allerdings zu Bruch: Als er vor den von einem Wachmann alarmierten Polizisten flüchten wollte, sei der betrunkene 30-Jährige am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrrad an einer Bordsteinkante gestürzt und anschließend gestellt worden.