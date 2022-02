Ein 24-Jähriger wird am Samstag tot im Aufenthaltsraum einer Baustelle in Berlin aufgefunden. Inzwischen hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer gefunden und in Gewahrsam genommen.

Berlin (dpa) - Nach dem Tod eines 24-jährigen Mannes in Berlin am Potsdamer Platz hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Zwei Bauarbeiter im Alter von 22 und 23 Jahren seien nach dem Vorfall vom Samstagnachmittag vernommen und anschließend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Mordkommission geht demnach inzwischen davon aus, dass der 24-Jährige getötet wurde, die genauen Tatumstände sind aber noch nicht klar. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nach den Angaben vom Sonntag zurzeit in Gewahrsam.

Der 24-jährige Bauarbeiter war am Samstagnachmittag mit schweren Stichverletzungen in einem Aufenthaltsraum im Unterschoss des Sony Centers gefunden worden. Rettungskräfte hatten noch erfolglos versucht, den Mann vor Ort zu reanimieren. Der Tote gehörte zu einer Gruppe von Bauarbeitern, die mit Innenarbeiten beschäftigt waren.

