Panorama Mann nach Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde festgenommen

Tod eines Jugendlichen in Eckernförde
Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft (Archivbild).

Nach dem Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde ermittelt die Polizei gegen einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen. Zunächst war ein anderer Mann in das Visier der Ermittler gerückt.

Eckernförde/Bremen (dpa) - Ein 22 Jahre alter Mann aus Bremen ist nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Ostseestadt Eckernförde festgenommen worden. Am Sonntag sei wegen des Tötungsdeliktes ein Haftbefehl gegen den Türken erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Kiel mit. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen stellte der Mann sich demnach am Dienstag in Bremen bei der Polizei. Er wurde zur Verkündung des Haftbefehles am späten Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bremen vorgeführt und im Anschluss in ein Gefängnis gebracht.

In der vergangenen Woche war zunächst ein 23 Jahre alter Mann aus Bremen inhaftiert worden, der aber nach Prüfung seines Alibis aus der Haft entlassen wurde. Die Ermittlungen führten parallel zu einem Tatverdacht gegen den 22-Jährigen, der so weit erhärtet werden konnte, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehles vorlagen, wie die Ermittler weiter mitteilten.

15-Jähriger starb nach Streit vor Supermarkt

Der 15-Jährige starb Mitte März, nachdem vor einem Supermarkt in der Stadt in Schleswig-Holstein ein Streit eskaliert war. Nach Polizeiangaben kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Wenig später soll ein Auto davongefahren sein. Das hatten Zeugen beobachtet.

Mehr zum Thema
Bremen Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x