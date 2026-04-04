Mallorca-Star Isi Glück hielt DSDS-Angebot für Scherz

Vom Ballermann in die DSDS-Jury: Isi Glück sitzt künftig neben Dieter Bohlen. Als sie gefragt wurde, ob sie sich den Casting-Job vorstellen kann, musste sie aber erst einmal lachen.

Köln (dpa) - Ballermann-Star Isi Glück sitzt neuerdings in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) - hielt dieses Jobangebot aber zunächst für einen Witz.

«Als mein Management mich angerufen hat und meinte: "Isi, sitzt du? Wir haben eine Anfrage für die DSDS-Jury." – da habe ich wirklich gedacht, das ist ein schlechter Scherz», sagt die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe erst mal gelacht und gesagt: Das kann nicht euer Ernst sein.» Eine derartige Aufgabe sei für sie eher ein weit entfernter Wunschtraum gewesen - und nichts, womit sie jemals konkret gerechnet habe.

Glück hat sich in der Unterhaltungsbranche über Jahre hochgearbeitet und wurde als Ballermann-Entertainerin mit Party-Schlagern («Mallekind») berühmt. In der neuen DSDS-Jury urteilt die Sängerin aus Elmshorn zusammen mit Dieter Bohlen und Rapper Bushido über Nachwuchssänger.

Für sie sei entscheidend, dass jemand nicht nur gut singen könne, sagte Glück - er müsse auch Bühnenpräsenz haben. Das passt in gewisser Weise zu ihrem eigenen Werdegang. «Ich würde mich selbst nie als die beste Sängerin bezeichnen. Ich kann singen, klar – aber meine Stärke ist das Entertainment», sagte Glück. «Ich weiß, wie man ein Publikum mitnimmt, und genau davon lebe ich.»

Die Musik vom Ballermann werde gleichwohl immer noch ein wenig unterschätzt. «Aber Partyschlager ist längst im Mainstream angekommen. Unsere Songs landen in den Charts», sagte Glück. «Das war früher so nicht denkbar.»