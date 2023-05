Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liegt es an der Namensgleichheit zu einer Ferieninsel? Jedenfalls feiern Jugendliche in einer Kleinstadt im Norden Belgiens wilde Partys. Nun greift die Verwaltung durch.

Malle ist wahrlich keine Perle des Nordens. Über die breite Hauptstraße zieht sich ein steter Autostrom mitten durch das kleine Städtchen in Richtung Antwerpen. In den Ohren der Jugend in der Region