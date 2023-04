Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben – oder um sie vor einer Ansteckung zu schützen – sind in Italien in den letzten Wochen 376 zum Teil hochgefährliche Kriminelle aus den Gefängnissen in den Heimarrest entlassen worden. Staatsanwälte und Angehörige von Opfern protestieren.

Das Papier, das die Strafvollzugsbehörden an die Anti-Mafia-Kommission des Parlaments schickten, ist brisant. Denn auf der Liste der aus der Haft Entlassenen steht eine ganze Reihe