Es ist ihr erstes Studioalbum seit 2019: Madonna will im Juli neue Musik herausbringen. Ein erster musikalischer Vorgeschmack gibt eine Ahnung, in welche Richtung es gehen wird.

New York (dpa) - Die US-Popikone Madonna (67) hat ein neues Studioalbum angekündigt. Die Platte mit dem Titel «Confessions on a Dance Floor: Part II» soll am 3. Juli erscheinen und knüpft an ihr erfolgreiches Dance-Album aus dem Jahr 2005 an.

Es handelt sich um ihr erstes vollständiges Album seit rund sieben Jahren und ihr 15. Studioalbum. Für das Projekt arbeitete die Sängerin Medienberichten zufolge erneut mit Produzent Stuart Price zusammen, der schon am ursprünglichen «Confessions on a Dance Floor» beteiligt war.

Das damalige Album brachte mehrere internationale Hits hervor, darunter die Single «Hung Up».

Neue Musik ist Beat-lastig

Die Ankündigung wurde auf Madonnas Accounts in den sozialen Medien veröffentlicht, wo sie auch das Cover zeigte. Zudem präsentierte Madonna auf Instagram einen kurzen Vorgeschmack auf die neue Musik - und löschte alle bisherigen Inhalte.

Der kurze Songausschnitt lässt erahnen, dass Madonna auf dem neuen Album Inspiration aus der House Music zieht. In einem Pressestatement, aus dem mehrere US-Medien zitierten, hieß es, die kreative Idee hinter dem Album sei stark von der Bedeutung von Dance Music geprägt.

«Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch», zitierten unter anderem die Medien «Rolling Stone» und «Billboard» die Musikerin.

Ein Manifest für den Tanz

«Die Tanzfläche ist nicht nur ein Ort, sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.» Zudem hieß es darin, dass sie und Price bei der Zusammenarbeit am neuen Album ein «Manifest» verfasst hätten.

Darin heißt es demnach: «Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun - es sind wahrhaft spirituelle Praktiken. Schließlich ist die Tanzfläche ein ritueller Raum.»

Bereits zuvor hatte Madonna angedeutet, dass sie nach ihrer Rückkehr zu Warner Records an neuer Dance-Musik arbeitet.