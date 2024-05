Madonna will an der berühmten Copacabana auftreten - ohne Eintrittsgeld. Rio de Janeiro rechnet mit einem riesigen Ansturm und rüstet sich für die «Operation Madonna».

Rio de Janeiro (dpa) - Es soll das größte Konzert ihrer Karriere werden: Pop-Ikone Madonna (65) will in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro zum Abschluss ihrer Welttournee «The Celebration Tour» vor mehr als einer Million Menschen auftreten. Die Show werde kostenlos sein, hieß es auf der Website der Sängerin - als Dankeschön an ihre Fans und zur Feier ihrer mehr als 40-jährigen Karriere.

Schon am Tag zuvor blockierten Fans nach Informationen des Nachrichtenportals «G1» mehrere Fahrspuren der Küstenstraße Avenida Atlântica am berühmten Copacabana-Strand, um bei einer Probe einen Blick auf die «Queen of Pop» zu erhaschen. Sie hatten Glück: Die US-Sängerin («Material Girl») sei mit grüner Maske und eng anliegendem schwarzen Kleid auf der Bühne erschienen und habe mehrere Songs geprobt.

Nach Schätzungen der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro werden etwa 1,5 Millionen Menschen zu dem Konzert erwartet. Die Organisation der Veranstaltung gleiche der einer Silvesterparty - rund 3000 Einsatzkräfte seien an der «Operation Madonna» beteiligt.