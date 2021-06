Lukas Podolski wird in der 15. Staffel von Deutschlands beliebtestem Talentschuppen Kleinkünstler beurteilen: «Man kann nicht immer jeden glücklich machen.» Er wolle immer ehrlich sein - aber auch fair.

Berlin (dpa) - Fußballer Lukas Podolski kommt in die Jury der RTL-Show „Das Supertalent“. Der 36-Jährige habe „für mehrere Jahre unterschrieben“, teilte der Privatsender am Dienstag mit. Der frühere Bayern-München-Spieler werde von der nächsten Staffel an mitwirken.

„Man ist damit groß geworden. Man schaut es sich mit den Kindern an“, sagte Podolski über die Sendung. „Man braucht bestimmt ein bisschen Anlaufzeit. Aber dann ist es kein Problem.“ Er sei beeindruckt von den immer neuen Leistungen der Kandidaten. „Ich frage mich immer, wie viel Talent können die Leute haben? Aber es kommen immer neue Überraschungen.“ Seine Devise als Juror: „Am Ende muss man ehrlich sein“, sagte „Poldi“. „Man kann nicht immer jeden glücklich machen.“ Man müsse auch kritisieren können, „aber auf eine faire Weise“.

Am meisten freut sich Podolski auf die Showmomente mit Kids auf der Bühne. „Ich bin ja ein Mensch, der gerne mit Kindern zusammen ist. Ich freue mich da einfach auf Kinder.“ Über seinen Jury-Vorgänger Dieter Bohlen fand der einstige Nationalspieler lobende Worte: „Der Dieter Bohlen kommt ja aus einer ganz anderen Richtung als ich. Man kann das auch nicht miteinander vergleichen. Und ich will auch nicht irgendwie ihn ersetzen“, sagte Podolski. „Ich denke, was er in den letzten Jahren hier geleistet hat, das war top. Da wird auch niemand anders rankommen an ihn und wird es auch keiner besser machen können. Von daher will ich mich auch mit ihm nicht vergleichen, aber jetzt geht es in eine andere Richtung. Es sind neue Leute am Pult.“

RTL hatte im März dieses Jahres angekündigt, nicht nur den Castingklassiker „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“), sondern auch „Das Supertalent“ neu aufzustellen. Dauer-Juror Dieter Bohlen flog damit aus beiden Shows raus. Man wolle familienfreundlicher werden, sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes über die neue Strategie und versprach „Lagerfeuer-Momente für Klein und Groß, für Alt und Jung“. Einen weiteren Namen für die Neubesetzung der „Supertalent“-Jury will der Sender nächste Woche bekanntgeben.

„Das Supertalent“ gibt es seit 2007. Teilnehmer präsentieren ihre Begabung verschiedenster Art. Manche singen, andere sind Akrobaten oder haben andere ungewöhnliche Fähigkeiten. Zur vergangenen Staffel schalteten samstags zwischen 2,60 Millionen und 3,0 Millionen ein.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-186395/5