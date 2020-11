Nach einem spektakulären Einbruchscoup mit 6,5 Millionen Euro Beute in nordrhein-westfälischen Emmerich haben die Behörden 100.000 Euro Belohnung für die Ergreifung der Täter ausgeschrieben. Drei unbekannte Männer sollen am Allerheiligentag (1.11.) eine Kellertür des Emmericher Zollamtes aufgehebelt und im Keller die Wand des danebenliegenden Tresorraums durchbohrt haben. Dort hätten sie rund 6,5 Millionen Euro – verstaut in mehreren „Safe-Bags“ – gestohlen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.