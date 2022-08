Das Grillfest in einem kleinen Ort in Holland ist gerade voll in Gang. Dann die Katastrophe: Ein Lastzug rast mitten in die feiernden Menschen. Es gibt Tote und Verletzte.

Rotterdam (dpa) - Bei der Fahrt eines Lastwagens mitten in ein Nachbarschaftsfest bei Rotterdam sind niederländischen Medienberichten zufolge sechs Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt, wie am Sonntag der öffentlich-rechtliche Sender NOS und die Nachrichtenagentur ANP unter Verweis auf die Polizei meldeten.

Ein spanischer Lastzug war am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der auf einem Deich verlaufenden Straße geraten und mitten in das Grillfest gefahren. Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt, berichtete der Sender. Der Mann, der unverletzt blieb, habe keinen Alkohol getrunken gehabt.

In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauerten noch an.

Gemeinde betreut Zeugen

„Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist: Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm“, sagte eine Polizeisprecherin dem Sender Omroep Rijnmond. Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens.

„Das ist hier in Nieuw-Bejerland eine sehr enge Dorfgemeinschaft“, sagte Bürgermeister Charlie Aptroot dem NOS. Für die Einwohner sei das Unglück ein fürchterlicher Schlag. Rund 100 Menschen hätten sich für das von einem Verein organisierte Fest angemeldet gehabt, sagte ein Anwohner zu Omroep Rijnmond. Eine andere Nachbarin sprach von „kompletten Chaos“. Alle seien in Panik gewesen. Jeder habe helfen wollen. „Aber es gab fürchterlich viele Verletzte.“