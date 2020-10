Die Schauspielerin hat weder ein Auto noch einen Führerschein. Sie bewegt mit dem Rad durch dietraßen Berlins.

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Liv Lisa Fries (29, «Babylon Berlin») schwört auf das Fahrrad. «Auf dem Rad fühle ich mich lebendiger», sagte die Berlinerin dem Radmagazin «Karl».

Ein Leben ohne Fahrrad könne sich Fries, die selbst weder Auto noch Führerschein besitze, deshalb gar nicht vorstellen. «Es ist für mich eine Art Autonomie, ich kann mich dabei bewegen, wie ich es möchte», sagte Fries weiter.

Ihre Begeisterung für das Radfahren spiegelt sich mitunter sogar in ihren Rollen wider. So soll laut Fries in einer ihrer Szenen extra ein Auto durch ein Lastenrad ersetzt werden. «Das passt gut zu der Figur im Film», sagte Fries.

Derzeit ist sie in der am 11. Oktober beginnenden dritten Staffel von «Babylon Berlin» (20.15 Uhr/ARD) zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:201008-99-869660/2