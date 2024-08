Die «Smile»-Sängerin hadert manchmal damit, mit 15 von der Schule abgegangen zu sein. In ihrem Podcast verrät sie, welche Laufbahnen sie mit einem höheren Abschluss vielleicht eingeschlagen hätte.

London (dpa) - Die britische Sängerin Lily Allen («Smile») hadert mit ihrer kurzen Schulzeit.«Wenn die Leute anfangen, darüber zu reden, wo sie studiert haben und so, gerate ich in eine Art Selbsthass-Spirale, weil ich nicht studiert habe», sagte die 39-Jährige in ihrem Podcast «Miss Me?».

Sie selbst sei mit 15 Jahren von der Schule abgegangen und habe «noch nicht einmal» ein General Certificate of Secondary Education (GCSE), führte die Sängerin aus. Die GCSE-Prüfung entspricht der Mittleren Reife in Deutschland. Allen erklärte: «Ich habe keine einzige Qualifikation, und ich schäme mich dafür.»

Auf die Frage ihrer Co-Moderatorin, was ein höherer Schulabschluss heute für sie ändern würde, sagte Allen, dass sie vielleicht der Musik den Rücken gekehrt hätte. «Ich hätte vielleicht gedacht: "Ich werde tatsächlich Anwalt werden."»

Nachdem sie 2010 eine Totgeburt erlitten habe, habe sie unbedingt Hebamme werden wollen, «denn das war etwas, das mich wirklich interessierte». Ohne Mittlere Reife sei ihr der Weg in diesen Beruf jedoch zu schwierig erschienen.