Tausende Menschen haben sich im Internet jahrelang einem Song gewidmet, von dem sie weder Künstler noch Titel kannten. Diese zu finden war ihr Ziel, das sie jetzt endlich erreicht haben. Die Spur führte über die ganze Welt zu einer kleinen Kieler Band.

Jeden Tag gibt es etwas zu suchen. Autoschlüssel und Konsorten werden meist schnell wiedergefunden. Manchmal kann es aber auch länger dauern. 17 Jahre lang haben Menschen nach einem Lied ohne Titel einer unbekannten Band gesucht – und sind jetzt endlich fündig geworden. Die Geschichte des „mysteriösesten Lieds im Internet“, wie das Stück zwischenzeitlich genannt wurde, ist eine von Hingabe und Durchhaltevermögen.

Alles fängt vor ungefähr 40 Jahren an. Ein junger Mann namens Darius lebt in Wilhelmshaven und nimmt, wie viele Musikfans damals, Lieder aus dem Radio auf Kassette auf. Die Ansagen des Moderators werden selbstredend abgeschnitten. Die meisten Lieder kennt man ja auch. Bei der Melodie, die Darius Schwester Lydia 2007 auf einer der Kassetten hört, ist das aber nicht so. Gitarrenriffs, Synthesizer und Gesang mit viel Hall könnten von vielen sein, doch jedes Suchen nach den schlecht verständlichen Textpassagen bleibt erfolglos. Schließlich lädt Lydia es auf einer kleinen Website hoch, in der Hoffnung, jemand anderes könnte den Song kennen. Doch auch hierbei kommt nichts herum.

Internet-Hype befeuert Jagd

Bis ein weiterer Musikfan, laut „Rolling Stone“-Magazin ein 16-Jähriger aus Brasilien, die Sache erneut ins Rollen bringt. Er lädt den mysteriösen Liedschnipsel 2019 auf YouTube und verlinkt das Video in verschiedenen Foren der Plattform Reddit. Es entsteht ein Hype: Millionen Menschen sind fasziniert von dem melancholischen New-Wave-Song, es gründet sich ein eigenes Forum mit Tausenden Mitgliedern, das sich der Suche nach dem Lied verschreibt. Die Jagd ist eröffnet.

So vieles ist am Anfang unklar. In Kommentaren wird über den genauen Wortlaut diskutiert. „Like the wind“, wie der Wind, das scheinen alle aus den ersten Sekunden zu hören. Wie weiter? Manche wollen einen deutschen Akzent erkennen, andere einen griechischen. Das Synthesizer-Modell wird herausgefunden. Alle möglichen Bands und Lieder kursieren durch die Foren, doch zufriedenstellend ist Jahre lang nichts.

Die deutsche Spur scheint vielversprechend. Das NDR-Format „Musik Für Junge Leute“ rückt schnell in den Fokus: Oft sendeten Nachwuchsmusiker ihre frühen Versuche an die Sendung, um ihre Musik einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Sogar der ehemalige Moderator Paul Baskerville wird befragt, doch erinnern könne er sich nicht, wie er in Interviews sagt. Sogar der NDR selbst steigt in die Suche ein und durchforstet die Archive.

Ein echter Durchbruch sollte erst 2024 kommen. Ein Reddit-Nutzer analysiert Anfang des Jahres eine zweite Kassette, die Lydia 2021 gefunden hat – auch sie beteiligt sich aktiv an der Suche. Auch auf ihr ist der mysteriöse Song zu hören, dieses Mal klarer. Die Kassette trägt den Titel „Alles mögliche“ und enthält unter anderem Lieder von XTC und Soft Cell. Der Benutzer erkennt in der Audioanalyse etwas , das auf den NDR hindeutet. Er vergleicht die gespielten Lieder mit Playlists des NDR und stößt auf zwei Daten, an denen die Lieder gespielt wurden: den 28. September und den 28. November 1984.

Die Rechercheure kommen dem Lied immer näher. Zu der Zeit gab es das NDR-Nachwuchsfestival „Hörfest“ in Hamburg, bei der prämierte Jugendbands auftraten, wie ein Suchender herausfindet. Von dort könnte das Lied stammen, Bands wurden auch im Radio gespielt. Ein weiterer Nutzer geht ins Hamburger Stadtarchiv und scannt Dokumente zum Thema. Eine Tabelle mit fast 1000 Einträgen entsteht, die die Gemeinschaft durchgeht.

Künstler ausfindig gemacht

Und dann passiert es: Ende Oktober stößt der Reddit-Nutzer marijn1412 auf einen Zeitungsartikel über einen Bandwettbewerb in Bremen, den die Band FEX gewann. Eines der Bandmitglieder kennt er bereits, aus einer anderen Band des Hörfests 1983. Er findet die Kontaktdaten und schreibt Michael Hädrich an, der mittlerweile in München lebt. Der schickt ihm hilfsbereit einige Lieder seiner Bands zu. Darunter befindet sich tatsächlich der lang gesuchte Song. Er heißt „Subways of your mind“ und stammt von der Kieler Band FEX.

Michael Hädrich kontaktiert, wie er in Interviews danach sagt, sofort seine ehemaligen Bandkollegen Ture Rückwaldt – der auf dem Stück singt – und Norbert Ziermann. Keiner habe von dem Internet-Hype gewusst. Sie entscheiden sich, die Sache öffentlich machen zu lassen. Beweisen können Sie ihre Urheberschaft: Es gibt Kassetten und sogar Aufnahmen von Liveauftritten. Und jetzt? Jetzt wollen die Bandmitglieder noch mal zusammenkommen und das Lied neu aufnehmen. Nach jahrzehntelanger Stille.