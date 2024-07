Schon mehr als zwei Jahre tourt Coldplay mit «Music Of The Spheres» um den Globus - jetzt ist die Band wieder in Deutschland. In Düsseldorf feiern Zehntausende mit den Briten im prasselnden Regen.

Düsseldorf (dpa) - Begleitet von Regen und Gewitter hat die britische Band Coldplay ihr erstes Konzert in Deutschland in diesem Jahr in Düsseldorf gespielt. Am Samstagabend sangen und feierten Zehntausende mit der Gruppe um Frontsänger Chris Martin (47), die damit ihre im Frühjahr 2022 begonnene «Music Of The Spheres World Tour» fortsetzte.

Dem fast zeitgleich mit Beginn der Show einsetzenden Gewitter trotzten die Band und Tausende pitschnasse Fans im Innenraum der Merkur Spiel-Arena. Nach wenigen Minuten ebenfalls komplett durchnässt bot Coldplay dem Publikum eine Auswahl der größten Hits in vier Akten – einer metaphorischen Reise durch die Sphären.

Viele Klassiker - aber auch neue Musik

«Viva la Vida», «The Scientist», «Yellow» und so mancher Ohrwurm mehr brachten in der knapp zweistündigen Show einen gewaltigen Chor von Zehntausenden zum Singen. Doch auch «feelslikeimfallinginlove» – eine erste Auskopplung der Anfang Oktober erscheinenden zehnten Platte – war jetzt schon Teil des Live-Sets.

Die an den Eingängen verteilten LED-Armbänder aus recyceltem Plastik, mit denen jeder Besucher bei Coldplay schon seit Jahren Teil der farbenfrohen Lichtshow wird, tauchten die ausverkaufte Arena in kunterbuntes Licht. Auch an Konfetti und Feuerwerkeffekten mangelte es nicht.

So bunt, beschwingt und spektakulär die Coldplay-Feelgood-Show gewöhnlich ist – den Musikern bleibt es wichtig, auch Konflikte wie das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Mehrfach wurde im Rahmen der Show auf verschiedene Projekte etwa zur Säuberung der Meere hingewiesen. Auch direkt vor Ort konnten Fans auf Fahrrädern durch Muskelkraft Strom generieren, spezielle Tanzflächen erzeugten Strom, sobald Menschen sich auf ihnen bewegten.

Gruß an Taylor Swift

Direkt nach den drei Konzerten in Gelsenkirchen von US-Megastar Taylor Swift erlaubte sich Chris Martin noch eine besondere Widmung. Die Ballade «Everglow», so scherzte er, sei für die Sängerin, weil sie gerade erst die Region verlassen habe.

Die Band gibt in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf noch zwei weitere Konzerte: am Sonntag und Dienstag (21. und 23. Juli). Danach folgen Shows in München im August. Alle Konzerte waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Die vor mehr als zwei Jahren in Südamerika gestartete Tour zum neunten Album der Erfolgsband soll im November in Neuseeland ihren Abschluss finden.