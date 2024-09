Acht Promis sollen in einer neuen Show bei Prime Video 120 Stunden in absoluter Dunkelheit verbringen. Darunter sind Schauspielerin Luna Schweiger und Moderator Jochen Schropp.

Berlin (dpa) - Die Herausforderung der neuen Show «Licht Aus» verrät schon ihr Name: Acht Promis sollen 120 Stunden in der absoluten Dunkelheit verbringen. An den Start geht die Show mit sechs geplanten Episoden bei dem Streamingportal Prime Video zwar erst am 31. Oktober - nun sind aber bereits die prominenten Gäste verkündet worden.

Mit dabei: Sänger und Entertainer Pietro Lombardi, TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen und Moderator Jochen Schropp, Stand-up-Comedian Timur Turga, Schauspielerin Luna Schweiger, Comedian Negah Amiri, Model Gloria Burkandt und Schauspieler Gedeon Burkhard. Turga ist, wie er auf seiner Website informiert, fast blind.

Moderiert wird die Show von Steven Gätjen, zusätzlich ist den Angaben nach auch die Psychologin Sandra Sangsari im sogenannten Kontrollraum am Start.

Im Dunklen sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dann Herausforderungen stellen - dabei seien einige Tests und Aufgaben geplant. «Selbst einfachste Momente, wie einen Löffel zum Mund zu führen, werden in der Dunkelheit allerdings zur Herausforderung», hieß es.

Zuschauer und Zuschauerinnen seien durch eine Infrarot- und Nachtsichtkamera immer dabei. Wer die sechs Tage und fünf Nächte überstehe, habe die Chance auf einen Pokal. Die Show ist den Angaben nach eine Adaption der britischen Reality-Show «Scared of the Dark».