Ein Feuer hat ein 400 Jahre altes Dorf der Wa Minderheit im Südwesten Chinas zerstört. Von 105 Hütten seien nur vier erhalten geblieben, berichteten Staatsmedien am Montag. Doch sei niemand verletzt worden. Das Dorf Wengding rund 30 Kilometer von der chinesischen Grenze zu Myanmar zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen der Provinz Yunnan. Ihre Bewohner werden meist als „der letzte Stamm in China“ beschrieben.

Familien wohnen meist in Betonhäusern

Die Häuser waren aus Holz, Bambus und Stroh. Der Großteil der Familien lebte allerdings in einem neuen Dorf aus Betonhäusern rund 700 Meter entfernt, hieß es in Berichten. Nur rund ein Dutzend Haushalte habe noch in dem alten Laozhai genannten Teil des 6,3 Quadratkilometer großen Dorfgebiets gelebt.

Nirgendwo sonst sollen die Architektur und Kultur der Wa Minderheit so gut erhalten geblieben sein. Das Dorf war vor einem Jahr auf der zweithöchsten Ebene der Touristenattraktionen in China eingestuft worden.