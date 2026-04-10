Bei «Let's Dance» bringt GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann eine Rumba aufs Parkett. Gerade als Juror Joachim Llambi mal wieder austeilen möchte, springt eine Zuschauerin dem GZSZ-Star bei.

Köln (dpa) - Eine Zuschauerin hat sich in der fünften Folge der RTL-Tanz-Show «Let's Dance» für GZSZ-Star Jan Kittmann (43) eingesetzt - und ihm die Bestnote gegeben. Kittmann tanzte am Freitagabend mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger eine Rumba und hatte damit das Publikum auf seiner Seite. Als Juror Joachim Llambi danach erklären wollte, warum er Kittmann gerne die zehn Punkte gegeben hätte, rief die Zuschauerin dazwischen: «Dann mach doch!»

Llambi holte sie daraufhin auf die Bühne. Die Zuschauerin, die sich als Elena vorstellte, erklärte selbstbewusst, warum ihr der Tanz von Kittmann so gut gefallen hat: «Das war fantastisch.» Und Llambi ließ sie sogar bei der Verkündung die Punkte hochhalten - eine Zehn. Llambi wollte eigentlich eine Acht geben - wie seine beiden Co-Juroren Jorge González und Motsi Mabuse. Llambi feierte am Freitag sein Sendungsjubiläum. Seit zwanzig Jahren ist er bei «Let’s Dance» dabei.