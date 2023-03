Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon gemerkt? Am 31. Januar ist Weltlepratag. In Zeiten von Corona geraten diese wie andere Infektionskrankheiten völlig aus dem Blick. Eine Pfälzer Initiative rückt der Plage nun in Indien auf die Pelle – mit einer Idee, die aufhorchen lässt.

Diese Hände, so knotig und verformt. Diese Finger, so schartig und verkrümmt. Es ist unglaublich schwer, mit ihnen etwas zu greifen und festzuhalten, so mühsam, mit ihnen zu arbeiten.