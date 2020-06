Leoparden-Nachwuchs im Hoyerswerdaer Zoo: In dieser Woche habe das am 4. Mai geborene Jungtier zum ersten Mal die Außenanlage entdeckt, teilte der Zoo am Donnerstag mit.

Der kleine Leopard sei nicht nur der erste Nachwuchs der beiden im Zoo Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) lebenden China-Leoparden, sondern derzeit das einzige Jungtier dieser Art in Deutschland. In den vergangenen Wochen hatte sich die Mutter Bao Bao mit ihrem Nachwuchs in eine abgedunkelte Wurfhöhle zurückgezogen, die mit einer Kamera ausgestattet ist. Der Zoo schaut genau auf den neuen Nachwuchs, denn Bao Bao hatte – bevor sie 2018 nach Hoyerswerda kam – bereits dreimal Nachwuchs. Keines der Jungtiere überlebte allerdings.