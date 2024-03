Seit mehr als 35 Jahren ist Lenny Kravitz erfolgreich. Als Musiker und Schauspieler ist er nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Nun soll er dort verewigt werden.

Los Angeles (dpa) - US-Rockstar Lenny Kravitz («Are You Gonna Go My Way») soll in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt werden. Der 59-Jährige werde den 2774. Stern auf dem «Walk of Fame» am 12. März enthüllen, teilten die Verleiher der Auszeichnung nun mit. Als Gastrednerin ist seine Tochter, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (35), eingeladen. Sie stammt aus seiner früheren Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet. Auch Hollywood-Star Denzel Washington soll dem Sänger bei der Zeremonie Tribut zollen.



Der Gitarrist und Sänger Kravitz schaffte den Durchbruch 1989 mit seinem Album «Let Love Rule». Zu seinen bekanntesten Songs zählen «American Woman», «Fly Away», «Fields Of Joy» und «It Ain't Over 'til It's Over». Sein zwölftes Album mit dem Titel «Blue Electric Light» soll im Mai auf den Markt kommen. Der Grammy-Preisträger ist auch als Designer und Schauspieler tätig, etwa in Filmen wie «Die Tribute von Panem – Catching Fire» (The Hunger Games: Catching Fire) und «2022: Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team».

Der «Walk of Fame» ist eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard in Los Angeles, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Seit 1960 werden die Sterne vergeben.