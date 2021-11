Der Song «Lemon Tree» wird in Schulklassen in Baden-Württemberg analysiert. Der Sänger von «Fools Garden» erzählt, dass dies auch in englischen Schulen der Fall sei.

Pforzheim (dpa) - In nur 20 Minuten will der Sänger der Band Fools Garden, Peter Freudenthaler, den Superhit „Lemon Tree“ aus dem Jahr 1996 zu Papier gebracht haben. Wenig Zeit für einen Klassiker, der es sogar bis in den Lehrplan baden-württembergischer Schulklassen schaffte.

„„Lemon Tree“ wird in den Schulen im Musikunterricht analysiert, das war im Unterricht meiner Tochter auch so“, erzählte Freudenthaler der Deutschen Presse-Agentur. Er sei vor allem überrascht, dass dies wohl auch an englischen Schulen der Fall sei. „Das ist bei so einem einfachen Text ja schon fast ein Witz, sagte der 58-Jährige in Pforzheim.

Fools Garden füllten Hallen und Stadien

Vor 25 Jahren hatte Freudenthaler mit Fools Garden und dem unbeschwerten Schunkelsong „Lemon Tree“ riesigen Erfolg. Nach dem Raketenstart der kleinen Band, die außerhalb von Pforzheim kaum jemand kannte, füllten Fools Garden Hallen und Stadien zwischen Deutschland, Weißrussland und Malaysia.

Auf ihrem neuen, insgesamt elften Album mit dem Titel „Captain ... Coast Is Clear“ gibt sich die Band deutlich elektronischer als bisher. Das habe zwar Spaß gemacht, sei aber auch Gewöhnungssache gewesen für die Pforzheimer, räumt Gitarrist Volker Hinkel ein: „In unserem Alter ist es recht sportlich, nur mit zwei Laptops und Pads auf der Bühne zu stehen. Aber wer seit 40 Jahren E-Gitarre spielt, der möchte auch mal zu einem anderen Instrument greifen.“