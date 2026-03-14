Panorama Leiche in Hotel entdeckt - Tötungsdelikt?

Leiche in Hotel in Werne entdeckt
Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem Tötungsdelikt aus.

Polizeibeamte finden in der Nacht einen toten Menschen in einem Hotel in Werne. Die Ermittlungen laufen.

Werne (dpa) - In einem Hotel in Werne im Münsterland ist in der Nacht ein Mensch tot gefunden worden. Man gehe nach aktuellem Stand von einem Tötungsdelikt aus, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Angaben zur Identität oder zu weiteren Hintergründen machte er zunächst nicht.

Zuvor sei im Bereich des Hotels eine weitere verletzte Person gefunden worden, hieß es. Zu einem möglichen Zusammenhang der beiden äußerte sich der Sprecher zunächst nicht.

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