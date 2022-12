In der Lebkuchenbäckerei Baumann im Odenwald wird im Spätsommer der 73 Jahre alte Brikettofen angefeuert. Dann ist um 3 Uhr nachts Tag.

So riecht Weihnachten. Nach Zimt und Honigaromen, nach Vorfreude und Kindheit — nach Lebkuchen eben. Ende August fängt der 42-jährige Willi Baumann an zu backen: Herzen, Sterne, Rechtecke, Tannenbäume und Schaukelpferdchen – genauso, wie es vor ihm seine Vorfahren gemacht haben.

Franzosen, die vor langer Zeit die Region besetzt hielten, brachten die Spezialität aus Straßburg mit in den Odenwald. Seit 1785 besteht die Beerfurther Lebkuchenbäckerei, und seitdem werden die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben. Willi Baumann führt die Bäckerei seit dem Jahr 2007 in der zwölften Generation. „Ich wollte schon als Kind Lebkuchenbäcker werden, nicht wie die anderen Feuerwehrmann oder so“, erzählt Baumann in waschechtem „Odenwälderisch“.

Um drei Uhr nachts geht’s los

Die Lebkuchensaison reicht bis kurz vor Weihnachten. In dieser Zeit ist für Baumann bereits nachts um drei Uhr Tag. Dann feuert er den 73 Jahre alten Brikettofen vom Ausmaß einer halben Garage an, „der so alt ist wie meine Mama“, wie der Bäckermeister liebevoll anmerkt. Eine Stunde später bereitet der kräftige Mann mit dem graumelierten Vollbart den Teig vor.

Nach einer Ruhezeit von etwa vier Stunden bringen er und seine etwa acht Beschäftigten die braune Masse mit Hölzern, Walzen und einer Ausrollmaschine auf die entsprechende Dicke. Sie stechen Rechtecke, Sterne und Herzen aus, verzieren die Rohlinge mit Mandeln und verteilen sie auf die geschmierten Backbleche.

„Die Lebkuchen müssen bei 200 bis 210 Grad Celsius etwa fünf bis sechs Minuten backen. Anschließend werden sie mit geröstetem Kartoffelmehl glasiert und zum Trocknen ausgelegt“, schildert Baumann die weiteren Arbeitsschritte.

„Die Lebkuchen sind völlig vegan, sie enthalten weder Milch noch Eier oder Honig“, hebt der Bäckermeister hervor. Zutaten sind Mehl, Invertzuckercreme, auch Backhonig genannt, Zucker, eine Gewürzmischung mit Zimt und Anis – die exakte Zusammensetzung ist Betriebsgeheimnis – und Hirschhornsalz als Triebmittel.

Auch Magenbrot und Plätzchen in Handarbeit

In der Saison wird bei Baumanns im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet: von 8 bis 12, von 13 bis 17 und von 19 bis 22 Uhr. In dieser Zeit entstehen in liebevoller Handarbeit aber nicht nur Lebkuchen, sondern auch Magenbrot, Pfeffernüsse, Kokosmakronen, Vanillekipferl sowie Spritz- und Buttergebäck. Die Leckereien sind auf den Weihnachtsmärkten in Frankfurt, Darmstadt und der Region sowie selbstverständlich direkt an der Quelle zu haben, im Bäckerladen am Beerfurther Marktplatz.

Von den einst 16 Lebkuchenbäckereien im Odenwald sind außer einem industriell produzierenden Betrieb nur die Baumanns geblieben. Nach Weihnachten bleibt auch ihr alter Brikettofen kalt. Dann widmet sich Willi Baumann bis in den Sommer hinein seinem zweiten Traumberuf: der Landwirtschaft.