In den italienischen Alpen geht eine Lawine nieder. Die Rettungsdienste sind im Großeinsatz. Noch ist nicht klar, ob es Opfer gibt.

Bozen (dpa) - In Südtirol sind mehrere Skifahrer von einer großen Lawine erfasst worden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht löste sich die Lawine in hochalpinem Gelände an der mehr als 2.600 Meter hohen Hohen Ferse nahe Ratschings. Befürchtet wird, dass unter den Schneemassen bis zu zehn Skifahrer begraben sein könnten. Die Bergwacht ist nach eigenen Angaben auch mit mehreren Hubschraubern im Einsatz.

Das Unglück soll sich nach ersten Informationen gegen Mittag auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern ereignet haben. In den italienischen Alpen kam es in diesem Winter bereits mehrfach zu Lawinenunglücken mit Toten und Verletzten. Nach Angaben der Bergwacht wurden mehrere Krankenhäuser in der Umgebung in Alarmbereitschaft versetzt, auch die Klinik im österreichischen Innsbruck.

Ungewöhnlich viele Lawinen diesen Winter

In Europas Gebirgen kamen in dieser Wintersaison seit Anfang Oktober bereits mindestens 125 Menschen durch Lawinen ums Leben. Die höchste Zahl an Lawinentoten wurde mit 32 Todesopfern in Italien registriert, gefolgt von Frankreich (31) und Österreich (29). Dies geht aus einer Übersicht des European Avalanche Warning Service (EAWS) hervor, einem Zusammenschluss von Lawinenwarndiensten. In Deutschland gab es bislang keine Todesopfer.

Als einer der Gründe wird von Experten der Klimawandel genannt. Demnach verändern sich die traditionellen saisonalen Rhythmen durch höhere Temperaturen, weshalb der Schnee nicht mehr so fest ist. Außerdem gebe es stärkere Winde, so dass sich gefährlicher «Treibschnee» ansammelt, heißt es. Besonders betroffen sind Regionen in Italien, im südlichen Teil der Alpen. Hinzu kommt, dass Skitouren und Abfahrten außerhalb der präparierten Pisten seit einiger Zeit beliebter werden.