Mit seiner Angst vor dem Zahnarzt hat ein Schulkind im bayerischen Regensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten alarmierten wegen panischer Hilfeschreie in der Innenstadt die Polizei, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die Suche nach dem Ursprung der lauten Rufe führte die Beamten, die sogar Verstärkung anforderten, schließlich in eine Zahnarztpraxis: Die lauten Schreie stammten von dem Kind, das Angst vor der bevorstehenden Behandlung hatte. Ernsthaft in Gefahr schwebte also niemand. Ob die Behandlung nach dem Abrücken der Polizei am Dienstag erfolgreich zu Ende gebracht wurde, sei nicht bekannt, hieß es.