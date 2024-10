Erst Pietro Lombardi, nun Laura Maria Rypa: Nach Berichten über einen Beziehungsstreit äußert sich das Paar selbst ausführlicher.

Köln (dpa) - Pietro Lombardis Partnerin Laura Maria Rypa hat auf dessen Statement zu den Geschehnissen innerhalb der Familie reagiert. «Alles was passiert ist, wird nicht verharmlost», schrieb sie unter das Video, das der Vater ihrer Kinder nach Berichten über einen Beziehungsstreit online gestellt hatte. Zudem bestätigte sie Lombardis Angaben, dass es einen Polizei-Einsatz gegeben hatte. «Ich war zur Routine im Krankenhaus und habe es auch ohne Schäden verlassen», erläuterte die Influencerin. Mehr wolle sie dazu nicht sagen und die Dinge privat «klären».

Sänger Pietro Lombardi hatte sich zuvor nach Berichten über einen Beziehungsstreit mit einem Video an seine Fans gewandt. Er habe sich bei Laura entschuldigt, berichtete er darin. Sein Verhalten sei beschämend gewesen, «ich bin alles, aber nicht stolz darauf». Zudem hatte Lombardi von einem Polizei-Einsatz berichtet. Dieser sei auch richtig gewesen. «Die Polizei ist da, um Situationen zu schlichten, Probleme zu lösen und einfach Ruhe in die Situation reinzubringen», erklärte er.

Zugleich hatte der Sänger gesagt: «Ich habe meine Frau niemals geschlagen!» Laura sei im Krankenhaus gewesen, das sei «nach so einem Vorfall» Routine. Als sie die Klinik verlassen habe, sei «alles okay» gewesen.

Was genau vorgefallen ist, erklärte das Paar in den Statements nicht. Zuletzt hatten sich beide bereits mit einem innigen Pärchen-Foto an seine Fans gewandt.

Lombardi ist zurzeit Jury-Mitglied in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Erst kürzlich hatten der Sänger und die Influencerin die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben.