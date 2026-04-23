«Markus Lanz» ist die wahrscheinlich am meisten diskutierte Talk-Sendung des deutschen Fernsehens. Wann macht er 2026 TV-Ferien?

Hamburg (dpa) - ZDF-Talker Markus Lanz geht in diesem Jahr früher in die Sommerpause. Die letzte Sendung vor der Sommerpause sei für den 16. Juli geplant und die erste danach dann am 18. August, heißt es vom ZDF auf Nachfrage. Vergangenes Jahr hatte der Moderator bis zum 24. Juli gesendet. Er kehrte dann am 26. August wieder zurück. Die rund vierwöchige Sommerpause war also etwa eine Woche später.

Markus Lanz (57) spricht jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag spätabends im ZDF über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen. Die nach ihm benannte Talkshow im ZDF gibt es seit 2008, im jetzigen Rhythmus seit 2009.

Die ZDF-Talkshow «Markus Lanz» erreicht im Schnitt etwa anderthalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 schalteten durchschnittlich sogar 1,8 bis fast zwei Millionen Menschen ein.

Im Jahr 2025 gab es insgesamt 137 «Markus Lanz»-Ausgaben, durchschnittlich schauten die Sendung 1,48 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag im Schnitt bei hervorragenden 15,5 Prozent. Das bedeutet: Fast jeder Sechste, der zu der Ausstrahlungszeit überhaupt fernsah, entschied sich für Lanz im ZDF.