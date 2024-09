Auf dem Fernsehbildschirm ist Diana Körner zurzeit in «WaPo Bodensee» zu sehen, und auch auf Theaterbühnen steht die Schauspielerin regelmäßig. Heute feiert sie Geburtstag.

München (dpa) - Es soll ein großes Fest mit langjährigen Freunden werden: Schauspielerin Diana Körner feiert heute in München ihren 80. Geburtstag. Dem Fernsehpublikum ist sie aus Krimi-Serien ebenso bekannt wie aus Romanzen und Komödien. Diana Körner hat gut zu tun, denn auch das Theater reizt sie nach wie vor. 2025 will sie wieder auf Tournee gehen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Als dpa die Schauspielerin am Telefon zum Interview erreicht, steckt sie in den Vorbereitungen für ihre Feier. Den Einkauf habe sie schon erledigt, nun müsse der Lachs gebeizt werden, erzählt sie fröhlich. Die Zahl 80 behagt Diana Körner nicht so recht: Die 70 sei ihr lieber gewesen. Die 80 sei keine positive Zahl. «Sie bedeutet für mich, dass das Leben nicht mehr allzu lange ist, und ich lebe sehr, sehr gerne und finde es immer noch spannend. Außerdem ist mir die Zahl zu rund.»

Pläne für 2025

Sie genießt den Alltagstrubel, der sie fit hält. «Ich lebe gesund, esse richtig und bewege mich viel. Mehr Sport brauche ich nicht.» Das Älterwerden sieht sie entspannt. Die 80 sei für sie auch kein Anlass zurückzublicken, lieber schaut die Schauspielerin nach vorn. 2025 will sie nicht nur wieder auf der Bühne stehen, sondern eine große Reise machen: «Ich möchte auf jeden Fall noch nach Kalkutta.»

Schon als Kind wusste Diana Körner, was sie werden wollte: Ihr Berufswunsch stand fest, als sie als Neunjährige im Theater George Bernard Shaws «Die Heilige Johanna» sah. Mit 14 Jahren bewarb sie sich bei der UFA, es folgten Rollen an der Studentenbühne der Frankfurter Uni. Mit 21 Jahren hatte sie den Abschluss an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum in der Tasche. Danach folgten zahlreiche Engagements an verschiedenen Theatern. Seit 1967 zog es sie auch zu Film und Fernsehen.

In zweiter Ehe war sie mit dem Schauspieler Werner Kreindl (1927-1992), bekannt als langjähriger «Soko 5113»-Kommissar, verheiratet. Später lebte sie mit dem Filmproduzenten Erich Müller zusammen, der 2016 starb. Ihre beiden Töchter Lara-Joy und Jenny-Joy wurden ebenfalls Schauspielerinnen.

Zwei Töchter und fünf Enkelsöhne

Freude bereiten Diana Körner auch ihre fünf Enkelsöhne, wenngleich sie sie nicht regelmäßig sieht. Die Jungs seien eben in einem Alter, in dem sie ihr eigenes Leben leben. «Und das ist auch gut so. Damit habe ich kein Problem.»

Außerdem ist Diana Körner selber viel unterwegs, ans Aufhören denkt sie nicht. Auch im höheren Alter arbeiten zu können, sei ein Vorteil ihres Berufs. «Sonst gäbe es im Fernsehen keine alten Menschen zu sehen.» Und die gebe es da ohnehin schon viel zu wenig.

Das Wort Langeweile kennt sie gar nicht, sagt sie. Und den Begriff Ruhestand findet sie schrecklich. «Was soll denn da sein im Ruhestand? Soll ich da sitzen und auf meinen Tod warten?» Dafür ist die Schauspielerin ein viel zu agiler und lebensfroher Mensch. Sie genießt jede Sekunde ihres Lebens - «auch wenn es Sekunden gibt, die schrecklich sind», wie sie sagt.

«Das Leben ist das einzige, was ich kenne, und ich liebe es. Wenn es nur nicht so viel Schreckliches gäbe, das von Menschen gemacht ist.» Von schlechten Nachrichten aus aller Welt will sie sich nicht runterziehen lassen. «Ich kann in der großen Weltgeschichte nichts ändern, aber ich versuche alles, um im Kleinen Frieden, Liebe und Schönes zu haben.»