Lana Del Rey singt James Bond-Song - aber nicht im Film

Auf den nächsten Bond-Darsteller müssen Fans weiter warten. Einen neuen 007-Song gibt es schon jetzt. «First Light» heißt der Titel von Lana Del Rey, der jedoch kein Vorbote für einen Film ist.

London (dpa) - US-Sängerin Lana Del Rey (40, «Summertime Sadness») hat überraschend einen James-Bond-Song veröffentlicht. Das Lied «First Light» wird allerdings nicht im nächsten 007-Kinofilm zu hören sein, der weiter auf sich warten lässt, sondern es ist der Titelsong für das Videospiel «007 First Light», das Ende Mai erscheinen soll.

«First Light», eine Kooperation mit dem langjährigen Bond-Filmkomponisten David Arnold («Die Welt ist nicht genug», «Casino Royale») ist eine atmosphärische Ballade, die ruhig beginnt und sich langsam steigert. Im Refrain sind dramatische Streicher und Bläser zu hören. Dazu erklingt der Bond-typische E-Gitarrensound.

Erste Reaktionen im Internet sind positiv

Del Rey hat schon mehrere Songs für Filmsoundtracks aufgenommen, darunter Titel für «Der große Gatsby» (2013), «Maleficent - Die dunkle Fee» (2014) oder «3 Engel für Charlie (2019)». Weil ihre Musik generell ein Kinoflair hat, war immer wieder spekuliert worden, sie könnte einen James-Bond-Song singen. Erste Reaktionen auf «First Light» im Internet fielen positiv aus.

Grammy-Gewinner David Arnold («Independence Day») hatte neben der instrumentalen Begleitmusik für fünf James-Bond-Abenteuer unter anderem die 007-Songs «Surrender» (K.D. Lang, aus dem Film «Der Morgen stirbt nie»), «You Know My Name» (Chris Cornell, «Casino Royale») und «The World Is Not Enough» (Garbage, «Die Welt ist nicht genug») geschrieben und produziert.

Warten auf neuen James-Bond-Film geht weiter

Die Verkündung des nächsten James-Bond-Darstellers lässt hingegen weiter auf sich warten. Bei der Branchenmesse CinemaCon in Las Vegas sagte Courtenay Valenti, Leiterin der Filmabteilung bei Amazon MGM Studios, man werde sich dafür Zeit nehmen, um dem Bond-Mythos gerecht zu werden. «Dieser Film wird kommen», so Valenti. «Und wenn die Zeit reif ist, werden wir viel mehr darüber zu berichten haben.»