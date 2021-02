Nach dem Wintereinbruch in weiten Teilen der USA bleibt die Lage im Südstaat Texas dramatisch.

Mehr als 500.000 Haushalte und Geschäfte waren am Donnerstag noch ohne Strom, rund sieben Millionen Menschen mussten ihr Trinkwasser abkochen. Auch in den Südstaaten Louisiana und Mississippi hatten hunderttausende Haushalte keinen Strom. Derweil zog der Schneesturm Richtung Nordosten, wegen starken Schneefalls und Glatteis drohte in den Bundesstaaten Virginia, West Virginia, Maryland und Pennsylvania Verkehrschaos.

Laut Medienberichten kamen infolge des Wintereinbruchs bereits mindestens 38 Menschen ums Leben. Viele davon starben bei Verkehrsunfällen.

Pipelines eingefroren

Die arktische Kälte hat vor allem den warme Temperaturen gewohnten Bundesstaat Texas hart getroffen – mit chaotischen Konsequenzen. Die Stromversorgung brach zusammen, weil die Nachfrage zum Heizen massiv anstieg und es zugleich Probleme bei der Energieproduktion gab, unter anderem wegen eingefrorener Pipelines. Zwischenzeitlich waren deswegen Millionen Menschen ohne Strom.

In Houston kam zudem bei hunderttausenden Bewohnern wegen eines Druckverlusts kaum noch Wasser aus dem Hahn. Rund 260.000 Bewohner des Bundesstaates hatten gar kein fließendes Wasser mehr.

Corona-Impfkampagne wird behindert

Die Kälte wird die Region noch einige Tage fest im Griff haben. Der nationale Wetterdienst warnte, die Rekord-Niedrigtemperaturen im südlichen Zentrum der USA dürften noch bis Samstag anhalten. Das behindert auch die Impfkampagne gegen das Coronavirus. „Es gibt Teile des Landes, und Texas ist einer davon, wo Impfzentren verständlicherweise geschlossen sind“, sagte der Corona-Koordinator von US-Präsident Joe Biden, Jeff Zients. „Wir ermutigen die Gouverneure und andere Partner, verlängerte Öffnungszeiten anzubieten, wenn sie wieder öffnen.“