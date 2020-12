Löwe Subali: Sehnsucht soll für Nachwuchs Sorgen.

Im Kampf um Löwennachwuchs im Nürnberger Tiergarten greifen die Verantwortlichen im Raubtierhaus nun in die Liebes-Trickkiste. Der asiatische Löwe Subali und seine Partnerin Aarany wurden räumlich voneinander getrennt. So soll das Verlangen der Löwen-Dame nach ihrem Partner gesteigert werden. „Sie sehen sich über Scheiben und über den Schieber“, sagte Tiergarten-Inspektor Thomas Seitz am Dienstag. Auch geruchlich könnten sich die Tiere wahrnehmen. Sollte die Löwen-Dame rollig werden, würde sie wieder mit dem männlichen Tier zusammengelassen.

Der fehlende Nachwuchs bei den Löwen im Nürnberger Tiergarten hat bundesweit Schlagzeilen gesorgt. Tiergarten-Direktor Dag Encke hatte grundsätzlich die Möglichkeit einer notwendigen Tötung Subalis als letztes Mittel ins Spiel gebracht, sollte es nicht zu der gewünschten Nachzüchtung kommen. Dies hatte zu einem Sturm der Entrüstung. Allerdings ist nicht geklärt, ob Subali überhaupt zeugungsunfähig ist, oder das ausbleibende Familienglück andere Ursachen hat. Gegenwärtig wird über Kotproben der Hormonhaushalt beider Tiere untersucht.