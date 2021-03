Eigentlich wollte Kylie Jenner nur ihrem ehemaligen Visagisten helfen. Doch mit ihrem Spendenaufruf erzürnte sie viele Twitter-Nutzer.

Berlin (dpa) - Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner ist auf Twitter für einen Spendenaufruf heftig kritisiert worden.

Wie das Promiportal „TMZ“ und die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichteten, rief die 23-Jährige in einer Instagram-Story dazu auf, die Spendenseiten ihres ehemaligen Visagisten zu besuchen.

Nach einem Unfall versuche seine Familie 120.000 Dollar (knapp 100.900 Euro) für die medizinische Behandlung zu sammeln. Auf der Liste der Spender steht auch der Name Kylie Jenner. Darunter die Summe: 5000 Dollar. Beide Medien posteten einen Screenshot der Instagram-Story.

Der Aufruf erzürnte mehrere Twitter-User. Ein Nutzerin nannte es kühn, um Spenden zu bitten, obwohl sie eine Milliarde Dollar wert sei: „Ich schäme mich so für sie“. Ein anderer wandte sich direkt an die Unternehmerin: „Ich gebe Dir eine #Milliarde Gründe, warum du das Geld selber zahlen solltest.“ Eine andere merkte an: „Kylie Jenner hat ihrem kleinen Kind eine Handtasche für 15.000 Dollar gekauft, fragt ihre Fans aber nach Geld.“

Als jüngstes Mitglied des Jenner-Kardashian-Familienclans, der derzeit wohl berühmtesten TV-Familie der USA, hat Kylie Jenner alle anderen übertroffen. „Forbes“ hatte sie im Juni 2020 zum bestbezahlten Promi des Jahres erklärt. Nach Aufstellung des US-Wirtschaftsmagazins verdiente Jenner in den vergangenen zwölf Monaten 590 Millionen Dollar.

