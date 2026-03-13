Im Thüringer Saale-Holzland-Kreis hat die Polizei jetzt einen ungewöhnlichen Auftrag. Sie blitzt – nicht für Verkehrssünder, sondern auch für Kröten. Auf einer Landstraße bei Trockenborn-Wolfersdorf gilt Tempo 60. Trotzdem wird dort deutlich schneller gefahren. Das Problem: Es ist Krötenzeit und die Tiere wandern gerade zu ihren Laichgewässern. Damit sie dabei nicht unter die Räder kommen, steht dort zwar ein Krötenschutzzaun. Doch zu schnelle Autos wirbeln so viel Luft auf, dass Teile des Zauns immer wieder aus der Verankerung gerissen wurden. Dann schlüpfen die Amphibien darunter durch und landen dort, wo sie nicht landen sollten: auf der Straße. Die Polizei reagiert pragmatisch und stellt Radarfallen auf. Das dient dem Artenschutz – und auch den Helfern, die täglich die Tiere in Körben über die Straße tragen.