Kugelfisch-Sashimi in Tokio? Für Marteria kein großes Ding. Gift lauert nicht nur in dieser Fischart, sagt der Musiker - sondern auch in der Rostocker Heide.

Berlin/Rostock (dpa) - «Du bist mein Kugelfisch. Du bist mein pures Gift», rappt Marteria auf seinem kürzlich erschienen Album und weiter, «alle sagen, tu' es nicht». Doch wenn es um den Verzehr dieser bei falscher Zubereitung potenziell tödlichen Fischart geht, hat es der Musiker bereits getan: «Ja, natürlich. Kugelfisch-Sashimi in Tokio. Bei meinem ersten Mal in Tokio habe ich Kugelfisch gegessen», erzählte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.

Das ist seiner Ansicht nach auch keine besondere Gefahr. «Weil man dem Koch ja vertraut», sagte der 43-Jährige. «Wenn Du das natürlich richtig machst, ist es einfach ein Fisch.»

Damit Kugelfisch nicht die letzte Mahlzeit bleibt, kommt es entscheidend auf die Zerlegung des Fisches an. Besonders gefährlich sind die Eierstöcke und die Leber, sie enthalten das Gift Tetrodotoxin, abgekürzt TTX. Je nach Art gibt es dabei Unterschiede.

In den meisten japanischen Provinzen benötigen Köche eine spezielle Lizenz zur Zubereitung des Fisches.

Marteria: «Natur kann auch anders.»

Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist selbst passionierter Angler und weiß: «Es gibt ja nicht nur den Kugelfisch, der giftig ist. Es gibt ja viele Fische, Feuerfische oder so, da muss man genauso aufpassen.»

Im Lied «L.I.E.B.» ist der Kugelfisch ein Sinnbild für eine vermeintlich zum Scheitern verurteilte und schmerzhafte Liebesbeziehung: «Deine Liebe tut weh, doch is' okay, denn zu mir passt das», rappt er.

Aber nicht nur die Liebe oder giftige Fische können gefährlich sein, wie der gebürtige Rostocker der dpa erklärte: «Wir können einfach zusammen in die Rostocker Heide gehen und ich kann Dir drei Pilze zeigen, wo Du innerhalb von einem Tag tot bist. Also Natur kann auch anders.»