Ganze Regionen in Tschechien leiden unter einem Jahrhunderthochwasser. Für eine Evakuierung der Menschen ist es mancherorts bereits zu spät. Hilfe kommt aus der Luft.

Prag/Krnov (dpa) - Die tschechische Stadt Krnov ist fast komplett überflutet worden. Der stellvertretende Bürgermeister Miroslav Binar sagte der Agentur CTK zufolge, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es nun zu spät. Die Kommune sei nicht mehr in der Lage, die Hilfe für die Bürger zu organisieren. Man stehe daher im Kontakt mit der übergeordneten Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien. Die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997.

In Krnov, das rund 240 Kilometer östlich von Prag liegt und knapp 23.000 Einwohner hat, vereinen sich die Flüsse Opava und Opavice. Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen in Not aus der Luft zu retten.

Kritisch war die Situation auch an vielen anderen Orten im Osten des Landes, etwa in den Städten Opava und Ostrava. Landesweit galt an mehr als 120 Pegel-Messstationen die höchste Hochwasser-Alarmstufe. An mehr als 50 Stationen wurde sogar ein Jahrhunderthochwasser gemeldet.

Die Regierung in Prag will am Montag zusammenkommen, um über außerordentlich finanzielle Hilfen für Betroffene zu entscheiden. Der tschechische Präsident Petr Pavel rief zu Spenden für die Hochwasser-Opfer auf. Er merkte an, dass die am stärksten betroffenen Gebiete wie um Jesenik im Altvatergebirge und Frydlant in Nordböhmen zugleich einige der ärmsten Regionen des Landes seien.

Die südlichen Regionen Polens erleben derzeit Rekordregenfälle. Foto: Maciej Kulczynski/dpa

In dem schlesischen Dorf Glucholazy bei Oppeln (Opole) trat der Fluss Biala Glucholaska über die Ufer. Foto: Maciej Kulczynski/dpa

Das unwetterbedingte Hochwasser hat nun auch Wien erreicht. Foto: Franz Spiegelfeld/dpa

Ganz Niederösterreich wurde aufgrund der Überschwemmungen zum Katastrophengebiet erklärt - auch Schönberg am Kamp. Foto: Roland Schlager/dpa

Die Abriss- und Räumungsarbeiten an der zum Teil eingestürzten Dresdner Carolabrücke auf der Neustädter Seite sind abgeschlossen. Foto: Robert Michael/dpa

Die Pegelstände steigen auch in Sachsen - zum Beispiel in Görlitz. Foto: Paul Glaser/dpa