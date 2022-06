Erst die Pandemie, dann die Inflation, nicht zuletzt als Folge des Kriegs in der Ukraine – das hat im ostafrikanischen Kenia viele Menschen in die Not getrieben.

Manche suchen nun nach ungewöhnlichen Wegen, um an Geld zu kommen. Die Frage „Wie viel bekomme ich für meine Niere?“ sei die häufigste, die dem Kenyatta National Hospital gestellt werde, berichtete das größte Krankenhaus des öffentlichen Gesundheitswesens in Nairobi, der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes. Das Krankenhaus veröffentlichte nun angesichts der zahlreichen Nachfragen ein Poster und eine Klarstellung: „Wir kaufen keine Nieren!“

Das Krankenhaus, in dem im vergangenen Monat ein Zentrum für Nieren- und Lebertransplantationen eröffnet worden war, stellte klar, das Organhandel illegal sei und eine Organspende nur auf Freiwilligkeit beruhen könne. Einem Bericht des kenianischen Fernsehsenders KBC zufolge gab es Menschen, die für drei Millionen Shilling (gut 24 000 Euro) eine Niere verkaufen wollten.