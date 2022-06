Passanten machen vor dem Landgericht in Bonn eine schreckliche Entdeckung: Der Kopf eines Menschen liegt dort. Wenig später finden Ermittler auch den Leichnam.

Bonn (dpa) - Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf abgelegt worden. Passanten hätten die Polizei am frühen Dienstagabend alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil liege, teilte ein Polizeisprecher am Abend in Bonn mit.

„Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt.“ Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei in der Nähe des Rheinufers entdeckt worden - im Bereich des Alten Zolls. Die beiden Fundorte sind reichlich einen Kilometer voneinander entfernt.

In unmittelbarer Nähe des Fundorts hätten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen festgestellt und festgenommen, hieß es in einer Mitteilung am Abend. Es handle sich um einen 38-Jährigen, der der Polizei vor allem im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt sei. Sowohl der Tatverdächtige als auch das noch nicht identifizierte Opfer seien ersten Ermittlungen zufolge der Obdachlosenszene zuzuordnen.

Ein mögliches Tatwerkzeug wurde bis zum Abend noch nicht gefunden. Die Mordkommission sucht noch Zeugen. Zuvor hatten „Bild“ und „General-Anzeiger“ berichtet.