Joko und Klaas bringen ihr Format «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» künftig am Sonntagabend auf den Bildschirm. Wer kann im mobilen Studio um 100.000 Euro mitspielen?

Unterföhring (dpa) - Die Show «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wird künftig sonntags statt samstags stattfinden. Bei ProSieben und Joyn kommen ab dem 19. April vier neue Folgen des Live-Formats, wie der Sender ankündigte. An jeweils vier Sonntagen in Folge um 20.15 Uhr können Zuschauer in einem mobilen Quizstudio um 100.000 Euro spielen. Wo genau in Deutschland sich dieses befindet, wird erst zum Start der jeweiligen Folge öffentlich gemacht. Anschließend können Menschen dorthin kommen, um als Kandidaten anzutreten. Joko und Klaas treten mit ihrer Show damit künftig gegen den «Tatort» an, der ebenfalls sonntags um 20.15 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernseher lockt, aber in der ARD läuft.

Die Show hatte vergangenes Jahr den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Unterhaltung Show» gewonnen.

Drei Kandidaten treten im Team an

Die Regeln der Quizshow sind wie folgt: Drei Kandidaten beantworten als Team die insgesamt 25 Fragen der beiden Moderatoren. Ein Teammitglied muss binnen einer gewissen Zeit auf einen Buzzer drücken und die Antwort geben. Ist die Antwort richtig, kommt die ganze Dreiergruppe eine Runde weiter.

Ist die Antwort falsch, fliegt nur der Beantworter raus. Die verbleibenden zwei Teammitglieder kommen weiter und erhalten ab der nächsten Runde Gesellschaft von einem neu hinzukommenden Kandidaten. Antwortet keiner der drei Kandidaten auf die Frage und läuft die Zeit ab, fliegen alle raus.