Sind Sie Kardinal und deutlich jünger als 80 Jahre? Dann müssen Sie nicht weiterlesen. Bei der nächsten Papstwahl sind Sie – robuste Gesundheit vorausgesetzt – mit großer Wahrscheinlichkeit dabei. Nicht, dass wir Papst Franziskus an dieser Stelle etwas Böses wünschen würden. Aber mit seinen 85 Jahren ist der aktuelle Bischof von Rom nun wirklich nicht mehr der Jüngste.

Für alle anderen ist das italienische Kartenspiel „Pontifex“ möglicherweise eine Idee. Damit kann jeder zum Papstwähler werden und den heimischen Küchentisch quasi in die Sixtinische Kapelle verwandeln. Das Spiel sei ironisch, parodistisch und satirisch, aber niemals blasphemisch, sagt Entwickler Stefano Sioli. Es mache sich über die Macht der Kirche lustig, nicht aber über die Religion.

Weißer und schwarzer Rauch vom Grill

Bei „Pontifex“ können zwei bis vier Spieler als Kardinäle in die sonst für die Öffentlichkeit unzugängliche Welt eines Konklave eintauchen. Ziel ist es, die Papstwahl zu gewinnen, indem man selbst Pluspunkte sammelt und die Gegner mit Minuspunkten eindeckt – wie sich der Laie also die Intrigen im Kardinalskollegium so vorstellt. Möglichst realistisch mit schwarzem und weißem Rauch bei erfolgloser oder erfolgreicher Papstwahl lässt sich „Pontifex“ vermutlich bestens im Sommer spielen – beim nächsten Grillfest.