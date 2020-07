Ein Mann, der im Ludwigshafener Tatort „Unter Wölfen“ mitgespielt hat, wurde von der Polizei gesucht. Darüber berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) am Freitag. Der Mann sei verurteilt worden, aber untergetaucht.

Dem Medienbericht zufolge habe der Mann, ein italienischer Kampfsportler, als Komparse an Dreharbeiten des Tatorts „Unter Wölfen“ mitgewirkt. Dieser spielt in der Kampfsportszene und wurde noch nicht ausgestrahlt.

Die Carabinieri der italienischen Küstenstadt Reggio Calabria haben am Freitag der FAZ gesagt, dass der 1976 geborene Mann „unter anderem an einem bewaffneten Überfall sowie einer Entführung beteiligt“ gewesen sein soll. In drei Gerichtsverfahren sei der Mann verurteilt worden, dann aber untergetaucht. Die italienische Polizei habe die Sorglosigkeit des Mannes erkannt: Er habe sich offenbar keine Gedanken darüber gemacht, noch immer gesucht zu werden. Auch sei er weiterhin in sozialen Netzwerken aktiv gewesen.

„Anfang des Jahres wandte sich die Staatsanwaltschaft Messina nun mit einem europäischen Haftbefehl an die deutschen Behörden“, heißt es in dem Bericht. In Heilbronn sei der Mann schließlich festgenommen worden.