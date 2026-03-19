Man muss sich das einmal vorstellen: Ein Souvenirshop am Flughafen, Regale voller Plüschtiere, alles geschniegelt, alles weich – und mittendrin: echtes Leben. In Hobart auf Tasmanien hat sich ein Possum unter Kuschelware gemischt. Zwischen Kängurus, Koalas und Dingos saß es da, ruhig, geschniegelt – und vor allem: fast perfekt getarnt.

Ein Passagier entdeckte den pelzigen Hochstapler dennoch. Wobei: Hochstapler ist vielleicht zu hart. Das Tier tat ja nichts Verbotenes. Es wollte offenbar einfach nur dazugehören. Der „Guardian“ berichtet, dass selbst die Mitarbeiter erst einmal ungläubig reagierten. Verständlich. Man rechnet im Duty-free-Shop eher mit Parfum als mit einem Beuteltier.

Das Possum – genauer: ein Fuchskusu, nachtaktiv und baumaffin – hatte sich offenbar für eine Karriere im Einzelhandel entschieden. Oder zumindest für eine kurze Hospitanz im Regal. Die Kunden: erstaunt. Die Belegschaft: amüsiert. Das Tier: bemerkenswert gelassen. Am Ende wurde der kleine Fellgast freundlich eskortiert. Kein Drama, keine Hektik. Australien eben.

Zurück bleiben Fotos, Geschichten und die Frage: Warum ausgerechnet ein Souvenirshop? Vielleicht, weil dort alle so tun, als wären sie Tiere. Und endlich war einmal eines da, das wirklich eines ist.