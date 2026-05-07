Jung, ehrgeizig und unerschrocken ist die neue Ermittlerin im «Kroatien-Krimi». Ein Geheimnis hat sie auch.

Split (dpa) - Abschied und Neubeginn im «Kroatien-Krimi»: Nach zehn Jahren verlässt Schauspieler Lenn Kudrjawizki die erfolgreiche ARD-Reihe. Seine Figur, der besonnene Kommissar Emil Perica, verlässt nach einem kurzen letzten Auftritt sein Team. Chefermittlerin Stascha Novak, gespielt von Jasmin Gerat, verfällt ein wenig in Melancholie - jedoch nicht lange, denn die Neue in der Mordkommission Split tritt forsch und selbstbewusst auf.

Nach zehn Jahren verlässt Schauspieler Lenn Kudrjawizki die erfolgreiche ARD-Reihe. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa

In der 17. Folge der Krimireihe steht Schauspielerin Romina Küper als Nachfolgerin von Lenn Kudrjawizki vor der Kamera. Zu sehen ist ihr vielversprechender Einstand als Valessa Matkovic in der Folge «Der Kroatien-Krimi - Mord am Jadro» am Donnerstag, 7. Mai um 20.15 Uhr. Online ist der Film bereits abrufbar.

Valessa wirbelt das eingespielte Ermittler-Team durcheinander. Chefin Stascha beginnt gar ihre eigenen Fähigkeiten zu hinterfragen und wird von Alpträumen geplagt. Was denkt Darstellerin Romina Küper über ihre Rolle und deren Beziehung zu ihrer Chefin? «Sie mag Stascha gern, hat aber für soziale Interaktionen wenig Kapazitäten, es sei denn, sie bringen sie näher an ihr Ziel. Außerdem macht sie sich mit ihren Alleingängen nicht wirklich beliebt bei Stascha und das spürt sie auch», sagt Küper im ARD-Interview.

Misstrauen überwinden

Die beiden Frauen müssen erst gegenseitig Vertrauen fassen, und das während ihrer ersten gemeinsamen Mordermittlung. Die Story hierzu stammt einmal mehr von Drehbuchautor Christoph Darnstädt, umgesetzt hat sie Regisseurin Carolina Hellsgård, die erstmals beim «Kroatien-Krimi» an Bord ist.

Die Filmemacherin sagt über die zwei Ermittlerinnen: «Es entsteht eine zaghafte Freundschaft, die ich tatsächlich für sehr realistisch halte. Valessa löst in Stascha ein Gefühl von Verantwortung, aber auch von Zuneigung sowie Frustration aus, und genau dieses Wechselspiel und die unterschiedlichen Facetten von Stascha, die damit verbunden sind, fand ich reizvoll zu erzählen.»

Undercover im Beachclub

Zwei Leichen beschäftigen Stascha und Valessa. Die Spur führt zum Beachclub «Marjana» von Luka Staric (Christian Kuchenbuch), der mit seinem Barkeeper Dejan (Valentino Dalle Mura) gerade eine vielversprechende Servicekraft einlernt. Und das ist ausgerechnet Valessa, die unter falschem Namen und ohne das Wissen ihrer Chefin undercover ermittelt.

Stascha hat einen Stammgast der Bar im Visier: den millionenschweren Playboy und Investor Drago Varga (Felix Klare). Dass Valessa weitaus mehr über ihn weiß, als sie ihr sagt, ahnt Stascha nicht. Und die Alleingänge der jungen Kollegin bringe beide Frauen in Gefahr.

Der Kroatien-Krimi