Weil sie nach Überzeugung des Landgerichts Gießen ihren Kollegen mit Beruhigungsmitteln vergiftete Kekse aufgetischt hat, ist eine Krankenschwester zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es am Dienstag als erwiesen an, dass die 54-Jährige im September 2017 sowie im März 2019 die selbst gebackenen Kekse mit den Arzneien versetzt und in der Teeküche eines Bad Nauheimer Krankenhauses bereitgestellt hatte. Mehrere Kollegen griffen zu und bekamen heftige gesundheitliche Probleme.

Das Gericht verurteilte die Deutsche unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In einem Fall sprachen die Richter sie von dem Vorwurf frei. Die 54-Jährige war ursprünglich auch wegen versuchten Mordes in einem weiteren Fall angeklagt gewesen. Das Gericht ging aber nicht von einem Tötungsvorsatz aus. Die Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.